Петербургский «Зенит» переиграл малайзийскую команду «Джохор Дарул Такзим». Первые голы уже были забиты в первой половине основного времени товарищеского матча в Объединенных Арабских Эмиратах.

6 февраля на стадионе «Мактум Бин Рашид – Аль-Шабаб» в Дубае завершился товарищеский матч между командами «Зенит» и «Джохор Дарул Такзим». Игра была окончена со счетом 3:1 в пользу футболистов Северной столицы. Об этом сообщает Чемпионат.

Уже начиная с 16-й минуты матча петербуржцы начали уверенное наступление на малазийскую команду. Так, голы забили защитник Родригао а нападающего Малкома. Третий и последний гол матча забил «зенитовец» Данила Козлов. Команда «Джохор Дарул Такзим» не смогла поразить ворота петербуржцев.

«Зенит» за 17 товарищеский матчей набрал 42 очка, московский «Спартак» отстает от петербуржцев на шесть очков.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн нацелен побить рекорд по количеству забитых голов в Английской Премьер-лиге, который установил нападающий Алан Ширер.