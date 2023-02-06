Футболист команды «Хатайспорт» Кристиан Атсу пропал без вести под завалами землетрясения в Турции. Спортсмен не выходит на связь.

В результате подземной грозы, которая охватила юг Турции, полузащитник «Хатайспорта» Кристиану Атсу попал под завалы. Футболиста до сих пор не удается найти. Об этом сообщает Чемпионат.

Также на связь с клубом не выходят спортивный директор команды и переводчик. Из груды разрушенных зданий удалось спасти трех спортсменов «Хатайспора».

Напомним, что 6 февраля территорию Турции охватили подземные толчки магнитудой до 7,7. В результате стихийного бедствия погибли уже более 1 500 тысяч человек и более пяти тысяч людей ранены. Также провинции юга Турции и Анкара пострадали от масштабных разрушений.

Отмечается, что подземные волнения были замечены в Сирии и Ливане.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что голкипер клуба Первой лиги «Йени Малатьяспор» Ахмет Эйюп Тюркаслан пропал под завалами здания в провинции Кахраманмараш на юге Турции, где сегодня утром произошли подземные толчки магнитудой 7,4.