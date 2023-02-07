Московский клуб «Спартак» одержал уверенную победу над «Краснодаром» в матче Winline Зимнего кубка Российской премьер-лиги (РПЛ).

6 февраля в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) московская команда «Спартак» разгромила «Краснодар» со счетом 4:0. Футболисты встретились на поле в Абу-Даби. Об этом сообщает РИА Спорт.

В матче голы смогли реализовать только спортсмены столичного клуба. Так, мячи в ворота «Краснодару» забили Павел Малешин на 22-й минуте игры, Антон Зиньковский, реализовавший гол на 58-й минуте, Шамап Николсон на 83-й минуте матча и Кейта Бальде на 83-минуте, оформивший пенальти.

Сейчас «Спартак» набрал достаточно очков, чтобы занять лидирующую позицию в турнирной таблице. «Краснодар» расположился на третьей позиции.

10 февраля пройдет встреча «Спартак»-«Сочи», а 11 февраля игра состоится между «Краснодаром» и «Ростовом».

Ранее «Нева спорт» сообщала, что петербургский «Зенит» переиграл малайзийскую команду «Джохор Дарул Такзим». Первые голы уже были забиты в первой половине основного времени товарищеского матча в Объединенных Арабских Эмиратах.