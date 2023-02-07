В СМИ появилась информация о футболисте турецкого клуба «Хатайспорта» Кристиана Атсу. Спортсмена удалось найти живым и вызволить из-под завалов в результате землетрясения в Турции.

Как сообщает РИА Спорт со ссылкой на A Bola, полузащитника «Хатайспорта» Кристиана Атсу удалось найти живым после сильнейшего землетрясения в Турции. Сейчас спортсмен находится в медицинском учреждении. У Кристиана повреждена нога, а также имеются проблемы с дыханием.

Также известно, что спортивного директора «Хатайспорта» Танера Савута пока не удалось вызволить из-под обломков зданий.

Известно, что спасательным службам удалось спасти жизни нескольким футболистам — Онуре Эргуне и Бурака Оксуза. Карим Аличи также жив, он выбрался из-под завалов самостоятельно.

Напомним, что утром 6 февраля Турцию потрясла волна разрушительных землетрясений, которые вскоре спустились в соседние страны -Сирия и Ливан.

Впервые за 100 лет в Турции зафиксировали сильнейшую подземную грозу. Начало бедствия пришлось на юго-восточную сторону Турции. Сила землетрясения была магнитудой 7,7. Также 7 февраля утром произошел еще один подземный толчок рядом со столицей Турции.

Сейчас погибших насчитывается около трех тысяч человек, более 13 тысяч раненых. Стихией разрушены дома и дороги. В Сирии количество жертв приблизилось к 600 человек.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что голкипер клуба Первой лиги «Йени Малатьяспор» Ахмет Эйюп Тюркаслан пропал под завалами здания в провинции Кахраманмараш на юге Турции.