Олимпийскому чемпиону 2006 года в танцах на льду Роману Костомарову провели операцию по ампутации нижних конечностей.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, двукратному чемпиону мира Роману Костомарову из-за гангрены врачам пришлось ампутировать обе стопы.

Напомним, что 10 января фигурист был госпитализирован с пневмонией. Первое время пациент находился на аппарате ЭКМО, так как организм Костомарова сам не справлялся с недугом. 24 января Роман уже пошел на поправку и его отключили от аппарата ЭКМО.

Известно, что у фигуриста появилась проблема с кровообращением, а также сохранялся сепсис.

Организм и состояние Романа Костомарова в целом идет на поправку, но врачи продолжают бороться за его руки. Фигурист все еще находится в реанимации.

Фигуристу 45-лет, Роман Костомаров в танцах на льду выступал в дуэте с Татьяной Навкой. Ледовая пара становилась трехкратными чемпионами Европы и победителями финала Гран-при.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что в СМИ появилась информация о футболисте турецкого клуба «Хатайспорта» Кристиана Атсу. Спортсмена удалось найти живым и вызволить из-под завалов в результате землетрясения в Турции.