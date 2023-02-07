Российский форвард «Тапма-Бэй Лайтининг» Никита Кучеров реализовал свой 20-й гол в сезоне 2022/23 в рамках чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ.

7 февраля в Санрайзе хозяева льда «Флорида Пантерз» разгромила хоккейную команду «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась со счетом 7:1. Об этом сообщает РИА Спорт.

Голкипер команды гостей Андрей Василевский второй раз за свою карьеру пропускает в мачте НХЛ семь шайб в одном матче. А вратарь «пантер» смог сделать 32 сейва из 33 бросков противника и стал третье звездой матча.

Также в матче НХЛ отличились хоккеисты «Флорида Пантерз» Картер Вераге и Мэттью Ткачак. Оба спортсмена смогли оформить дубли в ворота соперника. Также голами отметились Сэм Беннетт, Ээту Луостаринен и Эрик Стаал.

Российский нападающий «Тапмы» Никита Кучеров забил единственный гол в команде, который оказался 20-м в сезоне 2022/23.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что англоязычное интернет-издание The Athletic составило рейтинг лучших хоккеистов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), куда пошел российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.