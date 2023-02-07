В 70-е годы XX века баскетбол был лидером среди видов спорта в школьной программе. С ним мог конкурировать разве что волейбол или пионербол, отличающийся тем, что мяч не отбивают, а ловят руками. В 90-е предпочтения в выборе ребятами послеурочных секций сохранялись. А что теперь? Насколько баскетбол популярен?

В мире

Баскетбол — третий по популярности вид спорта в мире, говорит главный редактор сетевого издания «Ставки на спорт» Вадим Линьков. Аудитория, задействованная в этой дисциплине, составляет 2 — 3 млрд человек. В России баскетбол уступает только футболу и хоккею.

Фото: Неваспорт/Михаил Киреев

«Из открытых данных аналитической компании Nielsen Sports по итогам 2021 года известно, что этот вид спорта интересен почти 24 миллионам россиян. Представленный показатель более чем на миллион превысил маркер 2020-го. Согласно источнику, баскетбольной сферой так или иначе интересуется 31% граждан России», — добавляет собеседник издания.

В России

Статистика Минспорта РФ показывает, что баскетбол среди других видов спорта располагается на пятой строчке. Однако сведения эти собраны на основе не популярности дисциплины, а количества занимающихся.

«Впереди футбол, волейбол, плавание и легкая атлетика. Это, на мой взгляд, очень хороший показатель, — продолжает вице-президент Университета «Синергия» и заведующий кафедрой спортивного менеджмента факультета индустрии спорта, профессор Владимир Леднев. — По игровым видам спорта баскетбол — третий. И, думаю, дальше будет только лучше, особенно на фоне возрастающей популярности стритбола, что крайне важно, ведь последний очень востребован в молодежной среде. Он зрелищный и в то же время не такой затратный, как классический баскетбол. Хорошо сказались результаты Олимпийских игр в Токио 2021 года, на которых российские стритболисты — как мужчины, так и женщины — получили медали».

Фото: Неваспорт/Михаил Киреев

Владимир также когда-то играл в баскетбол и, по его словам, попал в сборную института. А вот генеральный директор компании «Фитнес-бутик» Денис Пашков до сих пор бросает мяч в корзину. Начал заниматься еще в 12 лет. Подвигли на это передачи отца и сына Гомельских про NBA (англ. National Basketball Association) в 80-х годах.

«Вдохновленный, я брал старый футбольный мяч, шел во двор с деревянным щитом и провисшим кольцом и пытался учиться игре», — вспомнил наш собеседник, для которого баскетбол — это, в том числе хорошее времяпрепровождение в отпуске.

В регионах

Опередить соперников баскетболу мешает ряд причин, говорит Пашков. Среди них сложные правила, которые нередко отпугивают новичков, разный уровень профессионализма членов одной команды, а также недостаточное количество игровых площадок. Справедливости ради стоит сказать, что места для этого много не нужно: то же кольцо можно повесить хоть во дворе, хоть на дачном участке.

Фото: Неваспорт/Михаил Киреев

На профессиональном уровне баскетбол в России развивается и продолжает быть популярным благодаря проектам, реализуемым в регионах. Так, рассказал Вадим Линьков, краснодарский клуб «Локомотив — Кубань», выступающий в Единой лиге ВТБ, в сентябре прошлого года открыл крупнейший в стране тренировочный центр для молодых игроков.

В плане строительства новой спортивной инфраструктуры не отстает и Петербург. Например, в этом году заработает многофункциональный комплекс «СКА Арена», рассчитанный на 20 с лишним дисциплин, в том числе баскетбол. Объект мало того что будет принимать различные соревнования, так еще объединит под одной крышей массу детских спортивных секций. Вокруг обустраивается парк, который снабдят всевозможными площадками и тренажерами.

Фото: МК в Питере

Что до школ, то баскетбол в них остался и вполне успешно конкурирует с волейболом и мини-футболом, а также стритболом, уверен Владимир Леднев. Популярность игры с мячом, утверждает эксперт, будет только расти, так как серьезное внимание ее развитию уделяет Российская Федерация Баскетбола.