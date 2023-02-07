В 70-е годы XX века баскетбол был лидером среди видов спорта в школьной программе. С ним мог конкурировать разве что волейбол или пионербол, отличающийся тем, что мяч не отбивают, а ловят руками. В 90-е предпочтения в выборе ребятами послеурочных секций сохранялись. А что теперь? Насколько баскетбол популярен?

В мире

Баскетбол — третий по популярности вид спорта в мире, говорит главный редактор сетевого издания «Ставки на спорт» Вадим Линьков. Аудитория, задействованная в этой дисциплине, составляет 2 — 3 млрд человек. В России баскетбол уступает только футболу и хоккею.

«Из открытых данных аналитической компании Nielsen Sports по итогам 2021 года известно, что этот вид спорта интересен почти 24 миллионам россиян. Представленный показатель более чем на миллион превысил маркер 2020-го. Согласно источнику, баскетбольной сферой так или иначе интересуется 31% граждан России», — добавляет собеседник издания.

В России

Статистика Минспорта РФ показывает, что баскетбол среди других видов спорта располагается на пятой строчке. Однако сведения эти собраны на основе не популярности дисциплины, а количества занимающихся.

«Впереди футбол, волейбол, плавание и легкая атлетика. Это, на мой взгляд, очень хороший показатель, — продолжает вице-президент Университета «Синергия» и заведующий кафедрой спортивного менеджмента факультета индустрии спорта, профессор Владимир Леднев. — По игровым видам спорта баскетбол — третий. И, думаю, дальше будет только лучше, особенно на фоне возрастающей популярности стритбола, что крайне важно, ведь последний очень востребован в молодежной среде. Он зрелищный и в то же время не такой затратный, как классический баскетбол. Хорошо сказались результаты Олимпийских игр в Токио 2021 года, на которых российские стритболисты — как мужчины, так и женщины — получили медали».

Владимир также когда-то играл в баскетбол и, по его словам, попал в сборную института. А вот генеральный директор компании «Фитнес-бутик» Денис Пашков до сих пор бросает мяч в корзину. Начал заниматься еще в 12 лет. Подвигли на это передачи отца и сына Гомельских про NBA (англ. National Basketball Association) в 80-х годах.

«Вдохновленный, я брал старый футбольный мяч, шел во двор с деревянным щитом и провисшим кольцом и пытался учиться игре», — вспомнил наш собеседник, для которого баскетбол — это, в том числе хорошее времяпрепровождение в отпуске.

В регионах

Опередить соперников баскетболу мешает ряд причин, говорит Пашков. Среди них сложные правила, которые нередко отпугивают новичков, разный уровень профессионализма членов одной команды, а также недостаточное количество игровых площадок. Справедливости ради стоит сказать, что места для этого много не нужно: то же кольцо можно повесить хоть во дворе, хоть на дачном участке.

На профессиональном уровне баскетбол в России развивается и продолжает быть популярным благодаря проектам, реализуемым в регионах. Так, рассказал Вадим Линьков, краснодарский клуб «Локомотив — Кубань», выступающий в Единой лиге ВТБ, в сентябре прошлого года открыл крупнейший в стране тренировочный центр для молодых игроков.

В плане строительства новой спортивной инфраструктуры не отстает и Петербург. Например, в этом году заработает многофункциональный комплекс «СКА Арена», рассчитанный на 20 с лишним дисциплин, в том числе баскетбол. Объект мало того что будет принимать различные соревнования, так еще объединит под одной крышей массу детских спортивных секций. Вокруг обустраивается парк, который снабдят всевозможными площадками и тренажерами.

Что до школ, то баскетбол в них остался и вполне успешно конкурирует с волейболом и мини-футболом, а также стритболом, уверен Владимир Леднев. Популярность игры с мячом, утверждает эксперт, будет только расти, так как серьезное внимание ее развитию уделяет Российская Федерация Баскетбола.