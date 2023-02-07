Московская команда ЦСКА не смогла сдержать натиск петербургского «Зенита». Армейцы прервали серию побед и допустили первый в сезоне 2022/23 регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ проигрыш.

6 февраля на московском паркете состоялась встреча ЦСКА-«Зенит» в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Петербуржцы смогли одержать победу над ЦСКА со счетом 90:86. Об этом сообщает РИА Спорт.

В команде гостей площадки Томас Эртель смог оформить дабл-дабл и записать на свой счет 12 очков и 11 результативных передач. Трент Фрейзер набрал больше всего баллов за игру. На его счету 15 очков. У ЦСКА отличился Никола Милутинов, набрав в матче 20 очков.

До встречи с «Зенитом» армейцы побеждали во всех матчах Единой лиги ВТБ, их всего было 25 в текущем сезоне. Но действующие чемпионы соревнования прервали победную линию ЦСКА. Но петербуржцы в нынешнем сезоне идет пока что на третьей строчке, имея в запасе 18 побед и 7 поражений.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что баскетбольная команда «Нижний Новгород» не смогла сокрушить ЦСКА в рамках мачта второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, который прошел 2 февраля.