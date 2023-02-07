Владелец футбольного клуба «Кармиотисса» Дмитрий Пунин ждет российского тренера Александра Кержакова на острове, для подписания контракта о сотрудничестве.

Как сообщает РИА Спорт со ссылкой на слова владельца кипрского футбольного клуба «»Кармиотисса» Дмитрия Пунина, экс-футболист петербургского «Зенита» в ближайшее время станет главным тренером его команды.

Победитель кубка УЕФА в составе испанской «Севильи» летом 2022 года покинул расположение команды «Нижний Новгород». Кержаков помог команде в прошлом сезоне не вылететь из Российской премьер-лиги. Теперь Александра ждут на Кипре, чтобы он смог возглавить «Кармиотиссу».

8 февраля пройдет встреча президента футбольного клуба «Кармиотисса» и тренера Александра Кержакова. Как отмечает Дмитрий Пунин, срок контракта будет зависеть от желания Александра показать себя в кипрской команде, а также от достижения команды определенных результатов.

В нынешнем чемпионате Кипра «Кармиотисса» расположилась на 10 месте турнирной таблицы, набрав 23 очка за 22 тура.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что Футбольный клуб «Кубань» и тренер Андрей Сосницкий подписали контракт о сотрудничестве до конца сезона 2023/24.