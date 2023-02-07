Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров поделились своим мнением насчет игры нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Англоязычное интернет издание The Athletic составило рейтинг из топ-100 лучших хоккеистов в истории НХЛ. Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин занимает всем 26 позицию. И не зря. Ведь его мастерство и умение показать себя на льду отмечают форварды Александр Овечкин и Никита Кучеров.

Малкин уже совсем близок к своей 1200 шайбе в карьере НХЛ. Перешагнуть отметку в 1200 голов удалось лишь троим хоккеистам — Сидни Кросби, на его счету 1469 шайб, Александр Овечкин, у которого 1464 очка и Патрик Кейн с 1214 шайбами.

Капитан «Вашингтона» Овечкин отмечает, что Малкин топ-игрок, у которого потрясающая карьера в НХЛ, ведь Евгений несколько раз с командой выиграл Кубок Стэнли, а также у спортсмена много личных наград. Комментарии Овечкина насчет игры Малкина есть на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.

Также и Никита Кучеров в положительном ключе отзывается об игре Малкина. Форвард «Тампы» отмечает, что Малкин заставляет следовать за собой, соперничать с ним. Также хоккеист подмечает усердную работу Евгения, и о том, что его манеру игры хочется перенять.

Вместе с «Пингвинз» россиянин три раза одержал победу и вместе с командой они заполучили Кубок Стэнли.

Ранее «Нева спорт» сообщала о том, кто еще вошел в топ-100 лучших хоккеистов НХЛ.