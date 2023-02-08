В чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) прошел очередной игровой день, второй звездой которого признан российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин.

Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин, отразив все летящие к нему в ворота шайбы в игре с «Сиэтл Кракен», стал второй звездой дня в Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

8 февраля в Элмонте в штате Нью-Йорк на UBS Arena состоялась встреча «Нью-Йорк Айлендерс»-«Сиэтл Кракен», результатом которой стала победа первых со счетом 4:0.

Голкипер Илья Сорокин смог отразить 32 шайбы от своих ворот. Это уже пятый матч в сезоне 2022/23, где хоккеисту удается отыграть матч всухую. По этому показателю Сорокин догнал Дарси Кемпера из «Вашингтон Кэпиталз». Для россиянина этот шатаут стал 15-й в карьере НХЛ. Таким образом, Сорокин вышел на чистое четвертое место по этому показателю, оставив за собой Томми Сало, у которого за карьеру сделано 14 игр без поражения ворот.

Первой звездой дня признан форвард «Сан-Хосе Шаркс» Тимо Майер, набравший три очка в матче против клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг». Третьей звездой дня стал вратарь «Питтсбург Пингвинз» Кейси Десмит, отразивший 41 бросок в игре с «Колорадо Эвеланш».

Также Илья Сорокин в период с 2014 по 2020 годы был голкипером московского ЦСКА.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что российский форвард «Тапма-Бэй Лайтининг» Никита Кучеров реализовал свой 20-й гол в сезоне 2022/23 в рамках чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).