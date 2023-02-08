Российский форвард хоккейной команды «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин благодаря двум голевым передачам вышел на 51-е место в турнирной таблице лучших бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

8 февраля в Питтсбурге на своем льду «Пингвинз» обыграли «Колорадо Эвеланш» со счетом 2:1. Об этом сообщает РИА Спорт.

Голы у «Питтсбурга» реализовали Брайан Раст на 57-й минуте матча и Крис Летанг на 64-й минуте игры. У гостей площадки единственную шайбу в ворота соперника отправил на 31-й минуте Натан Маккиннон.

Для российского форварда «Питтсбурга» эта игра стала особенной. Евгений Малкин пробился на чистое 51-е место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов Национальной хоккейной лиги. На счету у нападающего 1198 очков за 1031 матч. Таким образом, Малкин смог превзойти результат Патрика Марло, у которого 1197 баллов за 1779 игр.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что российский вратарь хоккейной команды «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин в матче против «Сиэтл Кракен» реализовал свой 15-й шатаут в карьере НХЛ. Таким образом, Сорокин вышел на чистое четвертое место по этому показателю, оставив за собой Томми Сало, у которого за карьеру сделано 14 игр без поражения ворот.