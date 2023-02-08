Национальную баскетбольную ассоциацию (НБА) постиг новый рекорд в исполнении форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

8 февраля состоялась встреча баскетбольных команд «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Оклахома-Сити», в которой вторые одержали победу со счетом 133:130. Об этом сообщает РИА Спорт.

Поражение команды «Лейкерс» не помешало форварду Леброну Джеймсу установить новых рекорд НБА по очкам за карьеру, превзойдя достижение Карима Абдул-Джаббара.

Так, Леброн Джеймс в последней игре смог набрать 38 388-е очко в НБА, тем самым побив рекорд экс-центрового «Лейкерс» Абдул-Джаббара, у которого на счету 38 387 очков. Этот рекорд держался целых 34 года.

Джеймсу сейчас 38 лет. Первая его игра в НБА была в 2003 году в команде «Кливленд Кавальерс». Джеймс является четырехкратным лидером НБА, а также олимпийским чемпионом 2008 и 2012 годов.

75-летний Абдул-Джаббару был удостоен места в Зале славы баскетбола, а через год его включили в список 50 лучших баскетболистов за всю истории НБА.

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