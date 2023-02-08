После продолжительной борьбы за здоровье скончался бывший главный тренер сборной Хорватии Мирослав Блажевич. Ему было 87 лет.

На 88-м году из жизни 8 февраля 2023 года ушел главный футбольный тренер национальной команды Хорватии Мирослав Блажевич. Об этом сообщила пресс-служба Хорватского футбольного союза (HNS) на своем официальном сайте.

Известно, что еще с 2011 года Мирослав боролся с онкологией. У бывшего футбольного тренера Блажевича был диагностирован рак.

В 1998 году Мирослав сумел довести национальную команду хорватов до бронзы в чемпионате мира во Франции. Также он тренировал команды сборных Ирана и Боснии и Герцеговины.

Свои соболезнования выражает родным и близким Мирослава Блажевича главный тренер сборной Хорватии Златко Далич и Хорватский футбольный союз.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что 28 января умер трехкратный чемпион мира по самбо Александр Михайлович Пушница. Ему было 73 года.