В товарищеском матче в Турции футболисты московского «Торпедо» и воронежского «Факела» не смогли определить лидерство и закончили игру вничью.

8 февраля прошла очередная встреча футбольных команд на поле в Турции, где сейчас проходят товарищеские матчи. Так, игра «Торпедо»-«Факел» завершилась со счетом 1:1. Об этом сообщает РИА Спорт.

У столичного клуба отличился центральный защитник Илья Кутепов, забив гол на 52-й минуте. У команды «Факел» мяч в ворота соперника отправил нападающий Хызыр Аппаев на 9-й минуте встречи.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги «Торпедо» занимает 16 место с шестью очками, а «Факел» опережает московскую команду на три позиции. У воронежского клуба 13 очков в 17 матчах.

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