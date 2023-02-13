Защитнику хоккейной команды «Динамо-Алтай» Егору Стронову после игры с самарским клубом ЦСК ВВС пришлось удалить почку.

11 февраля 2023 года прошла встреча хоккейных команд «Динамо-Алтай»-ЦСК ВВС в матче первенства Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). ЦСК ВВС удалось одержать победу над «Динамо-Алтай» со счетом 3:2. Об этом сообщает пресс-служба клуба «Динамо-Алтай».

Но встречу омрачила госпитализация Егора Стронова, защитника «Динамо-Алтай». Спортсмен во время столкновения с другим игроком получил серьезную травму. Хоккеиста направили в ГБУЗ СГКБ №1 им. Н.И. Пирогова города Самары. В ходе осмотра пациента было обнаружено повреждение левой почки.

Врачи провели операцию Стронову, но спасти орган им не удалось. Сейчас состояние 23-летнего хоккеиста оценивается как стабильно тяжелое.

Команда «Динамо-Алтай» выражает слова поддержки родным и близким Егора.

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