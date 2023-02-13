Команда волейболисток из московского «Динамо» не смогли сохранить преимущество в победных матчах женской волейбольной Суперлиги.

12 февраля в Казани состоялась встреча московского «Динамо» и «Динамо» из Казани. На своей площадке «Динамо» смогло одержать верх над столичным клубом и прервать их серию из девяти побед в нынешнем сезоне чемпионата России. Об этом сообщает пресс-служба казанской команды на своем официальном сайте.

Так, волейболистки Казани лидировали во всех трех таймах игры.

«Динамо-Ак барс» расположился на 4 строчке турнирной таблицы чемпионата. У команды 41 очко в 19 матчах. Столичный клуб находится на первом месте после поражения. У них на счету 51 очко в нынешнем 19-м турнире Суперлиги.

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