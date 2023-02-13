В результате землетрясения под завалами оказалась баскетболистка национальной сборной Турции Нилай Айдоган.

По данным РИА Спорт со ссылкой на пресс-службу Турецкой федерации баскетбола, стало известно, что Нилай Айдоган, которая выступала за национальную команду Турции по баскетболу, погибла в результате мощнейшего подземного волнения в стране.

Турецкая федерация баскетбола скорбит о потери спортсмена, а также выражает слова поддержки родным и близким Нилай Айдоган.

Напомним, что 6 февраля рано утром Турцию повергла в хаос волна землетрясений, первое из которых было 7,6 магнитуд. В результате стихии погибли 31 643 человека, 80 278 жителей получили травмы и ранения. Также разрушено более 11 тысяч зданий, а также повреждены дороги и прочая инфраструктура.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что в СМИ появилась информация о футболисте турецкого клуба «Хатайспорта» Кристиана Атсу. Спортсмена удалось найти живым и вызволить из-под завалов в результате землетрясения в Турции.