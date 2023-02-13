Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин четвертую игру подряд не набирает очков. А ведь хоккеисту еще нужно побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Как сообщает Чемпионат, нападающий и капитан команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин уже четвертую игру подряд не набирает личных очков. Таким образом, россиянин сам себе установил антирекорд в своей карьере в НХЛ.

12 февраля прошла встреча на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне между командами «Вашингтон Кэпиталз»-«Сан-Хосе Шаркс», которая завершилась поражением первых со счетом 1:4.

Так, 37-летний спортсмен последний раз забивал в игре против «Питтсбурга», который завершился со счетом 3:2 в пользу «Вашингтона» 27 января 2023 года.

Сейчас отставание капитана «Вашингтона» от рекорда Гретцки составляет 82 шайбы. На счету у канадца 894 шайбы. У Овечкина 812 голов.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что англоязычное интернет-издание The Athletic составило рейтинг лучших хоккеистов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), куда пошел российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.