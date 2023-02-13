Команда «Ак Барс» продлила соглашение о сотрудничестве с защитником Дмитрием Юдиным.

Как сообщает пресс-служба «Ак-Барс» на своем официальном сайте, хоккеист Дмитрий Юдин, который выступает в клубе в качестве защитника, продлил контракт с командой до конца сезона 2024/25.

Спортсмен, который занимает в игре линию обороны, 27-летний Дмитрий отыграл 53 матча. В реализованных встречах хоккеист смог забросить две шайбы, а также отдать шесть результативных передач. Юдин выступает за «Ак Барс» с сезона 2018/19.

На счету у игрока 460 матчей в Континентальной хоккейной лиги. Также Дмитрий Юдин выиграл Кубок Гагарина в составе петербургского СКА.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин четвертую игру подряд не набирает очков. А ведь хоккеисту еще нужно побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).