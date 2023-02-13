По статистике, самыми популярными видами спорта среди россиян являются бег, легкая атлетика и ходьба (36%). На втором месте у наших граждан фитнес и комплексные занятия физкультурой (25%). На третьем — ЛФК (18%). Следом идут катание на коньках, лыжах и велосипеде (по 18%), а также плавание (12%). А как насчет дисциплин национальных, исконно русских? Ими еще увлекаются? Об этом нам рассказали эксперты, перечислив причины, по которым не следует пренебрегать традициями.

На днях один из опрошенных нами специалистов, соорганизатор турнира по национальным видам спорта «Витязъ» Регина Притула, встретилась с директором техникума. Его сотрудники готовятся ко дню рождения учебного заведения и размышляют над тем, как отметить праздник со студентами. Наша собеседница, по ее словам, предложила устроить состязания по лапте. Чем, судя по всему, вызвала некоторое недоумение. В ответ спикер услышала, что такой игры якобы никто даже не знает.

«И это, к сожалению, правда. Если поколение тех, кому сейчас около 40, еще помнит, как в детстве сшибало городки или битой отбивало мяч, то сегодняшняя молодежь о таких занятиях даже не слышала», — говорит Регина Притула.

Поясним. Лапта — это русская народная игра с мячом и битой. Проводится на естественной площадке. Цель — ударом послать «ядро» в поле, перебежать последнее до противоположной стороны (кона) и вернуться, не дав противнику «осалить» себя мячом. За каждую перебежку команде начисляют очки. Выигрывает тот коллектив, у которого их за установленное время набралось больше всего. Очень похоже на бейсбол или крикет. Яркую характеристику лапте в 1916 году в спортивном журнале «Геркулес» дал известный русский писатель Александр Куприн: «Это народная игра, к сожалению, забытая и находящаяся в пренебрежении, — одна из самых интересных и полезных игр… В лапте нужны: находчивость, глубокое дыхание, верность своей «партии», внимательность, изворотливость, быстрый бег, меткий глаз, твердость удара и вечная уверенность в том, что тебя не победят… Трусам и лентяям в этой игре не место».

Ну, уж если при жизни классика лапту успели предать забвению, что уж говорить о современности. Однако традиции, в том числе спортивные, уверена Регина Притула, возрождать необходимо, особенно в век цифровизации и массовых походов в тренажерные залы.

«Во-первых, национальные виды — лапта и городки — это спорт дворовый, что, в свою очередь, объединяет детей вокруг улучшения физической формы, а также знакомств и общения, здорового соревновательного духа. Лет 30 назад мы все играли на улице после школы. Знали сверстников не только ближайших, но и со всей округи. И что видим сегодня? Единственное, во что современные дети играют сообща — мобильные телефоны. Конечно, есть небольшая группа, предпочитающая футбол или баскетбол, но таких все меньше. И в этом я вижу разрушение навыков взаимодействия, страх перед публикой, неумение честно бороться за победу», — объясняет специалист. К тому же, добавляет она, национальные виды спорта не затратны, что для многих семей в процессе выбора секции может стать преимуществом, ведь для лапты и городков нужны лишь кроссовки и форма, а стоимость самого оборудования минимальна.

Справка

Городки — исконно славянская народная спортивная игра, в которой стараются с определенного расстояния попасть палкой по заранее сложенным фигурам — «городкам».

Чтобы стать массовым, тот или иной вид спорта должен быть официально признан и иметь соответствующую аккредитацию, предупреждает вице-президент Университета «Синергия», заведующий кафедрой спортивного менеджмента факультета индустрии спорта, профессор Владимир Леднев. Для этого необходимо соответствовать определенным требованиям и критериям. Но, несмотря на условности, у национальных дисциплин есть масса поклонников. Так, по статистике Минспорта РФ, в городки регулярно играет более 63 тыс. человек, а в лапту — около 153 тыс. Невероятно популярно сейчас и то, что когда-то вовсе всерьез не воспринималось:

дартс — около 408 тыс. занимающихся;

боулинг — 133 тыс.;

рыболовный спорт — 377 тыс.;

перетягивание каната — 97 тыс.;

скандинавская ходьба — 508 тыс.;

бадминтон — 280 тыс.;

спортивная йога — 44 тыс.

«Важно, чтобы лапта, городки и многие другие игры-развлечения стали более доступными, и сейчас, с учетом развития дворовой и парковой инфраструктуры, у них для этого появляется все больше возможности», — уверен наш собеседник.

Поспорить с этим сложно. Объектов, где можно проводить досуг, в том числе активный возводится масса. Например, в этом году откроется большой парк при СКА Арене. На 12 гектарах, разбитых на четыре зоны, можно будет поиграть не только в лапту и городки. Сам новый многофункциональный комплекс рассчитан на проведение соревнований по 20 с лишним видам спорта, среди которых наверняка найдется место национальным. А чтобы ими заинтересовались, нужна гласность.

«Действительно, государство вкладывает в спорт большие деньги, но для того, чтобы о русских национальных видах снова заговорила вся страна, а, может, даже и весь мир, этого мало, — считает PR-технолог Александр Андрианов. — Нет никакого смысла спонсировать турнир по лапте или городкам, если об этом событии никто не напишет, и никто даже никогда не узнает. В первую очередь надо заинтересовать зрителей, донести до обычных людей ценность этих видов спорта, привлечь к ним внимание. А уже затем проводить турнир, к которому гарантированно будет интерес и у болельщиков, и у журналистов. Как этого добиться? Прежде всего с помощью ярких PR-акций или хайпа».

В качестве неординарных идей наш собеседник предлагает, например, проводить состязания по тем же городкам на крыше небоскреба. Одна из команд для пущей зрелищности может пригласить шамана, который призвал бы удачу. Или устройте самый длинный в истории матч по лапте, да так, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннеса. Заявите на чемпионат мужских сборных команду, состоящую из представительниц фемдвижения. Словом, дерзайте и удивляйте, тогда, уверен спикер, о вас заговорят, а там уж и спонсоры подтянутся.

А, если серьезно, то развитие общедоступных, в том числе национальных видов спорта ставит перед собой целью не только дать людям интересный досуг, но и пробудить в них стремление к здоровому образу жизни, считает Леонид Варламов — член общественного совета при ГУРБ Московской области и председатель правления общественной организации «Общее дело», чья работа направлена на профилактику аддиктивного и девиантного поведения, прежде всего в молодежной среде, а также на укрепление морально-нравственных ценностей и популяризацию ЗОЖ в российском обществе.

«К сожалению, проблема употребления психоактивных веществ в обществе влечет за собой целый спектр социальных и экономических последствий: страдает экономика — до 70% мужчин трудоспособного возраста погибают из-за последствий чрезмерного употребления алкоголя. И это при условии дефицита на рынке труда. Более 70% тяжких преступлений совершаются в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, 8 из 10 детей в детских домах — социальные сироты, дети, родители которых лишены прав, в том числе из-за асоциального образа жизни», — рассказывает эксперт.

Так, хороший пример подают, например, в Хабаровском крае, где несколько лет процветает дворовый футбол — настоящие турниры устраивают у себя перед домом самые обычные мальчишки. Активно национальные виды спорта включаются и в школьную программу, причем еще с 90-х годов: в якутских учебных заведениях ребята сдают нормативы по прыжкам кылыы, ыстанга и куобах. Ту же лапту во многих других регионах используют в качестве факультативных занятий.