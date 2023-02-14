Омская команда «Авангард» на своем льду переиграла минское «Динамо» и вышла в плей-офф чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

13 февраля состоялась встреча в Омске между хоккейными командами «Авангард»-«Динамо». Победа в матче досталась хозяевам площадки. Они обыграли минский клуб со счетом 4:2. Об этом сообщает РИА Спорт.

Так, эта победа для «Авангарда» стала гарантией на место в плей-офф КХЛ. Омский клуб уже девятый раз подряд выходит на дорогу к встречам, где команды после проигрыша выбывают из турнира.

В Игре отличились Корбэн Найт, забив шайбу на 52-й минуте матча, Владимир Ткачев оформил гол на 53-й минуте, Сергей Толчинский следом на 56-й минуте и Иван Телегин на 60-й минуте. Счет открыли гости стадиона на 29-й минуте. Забитая шайба принадлежит Никите Зоркину, а на 58-й минуте отправил гол Седрик Пакетт.

«Авангард» со своими 77 очками в 62 матчах расположились на пятой строчке турнирной таблицы, а «Динамо» с 63 очками в 64 играх занимает восьмое место в рейтинге Восточной конференции.

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