Жители США выбрали величайшего баскетболиста в истории. В опрос, который провела компания Morning Consult, вошли спортсмены всех видов спорта.

Американская компания Morning Consult, которая осуществляет деятельность в сфере аналитики данных, составила список из всех легендарных деятелей спорта в истории. Первое место в рейтинге, по мнению большинства граждан Америки, занял шестикратный чемпион по баскетболу Майкл Джордан. Об этом сообщает Чемпионат.

Майкл Джордан, который выступал в Национальной баскетбольной ассоциации (АБН) в составе «Чикаго Буллз» признан лучшим спортсменов в истории. За него проголосовало 19% процентов населения Соединенных Штатов Америки.

Второе место в рейтинге занял победитель семи Супербоулов в НФЛ Том Брэди с 12% голосов, а топ-3 замкнул легендарный американский боксёр Мохаммед Али. За него отдали свои голоса 8% граждан.

Отмечено, что восьмое место в таблице досталось футболисту и капитану сборной Аргентины Лионелю Месси. Восемь процентов населения США посчитали, что он достоин попасть в десятку лучших спортсменов в истории. А единственный футболист в мире, который три раза становился чемпионом мира как игрок, Пеле завоевал 9 место в рейтинге.

Напомним, что бразильский футболист скоропостижно скончался 29 декабря в 2022 году. Причиной смерти легенды стала дисфункция различных органов.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что англоязычное интернет-издание The Athletic составило рейтинг лучших хоккеистов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), куда пошел российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.