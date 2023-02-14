В предстоящем матче, где «Вашингтон Кэпиталз» примет у себя на льду команду «Каролину Харрикейнз», российский форвард Александр Овечкин не сможет присутствовать на площадке.

Как сообщает РИА Спорт со ссылкой на пресс-службу клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон», нападающий команды Александр Овечкин не примет участие в матче. Причиной тому стали семейные обстоятельства.

Известно, что у одного из близких людей хоккеиста проблемы со здоровьем.

«Вашингтон» в настоящее время располагается на четвертой строчке рейтинга в таблице Столичного дивизиона Восточной конференции НХЛ. У команды 62 очка в 55 матчах.

Также Овечкин уже близок к легендарному рекорду Уэйна Гретцки по количеству забитых шайб в истории НХЛ. Сейчас у спортсмена 812 шайб. От результата канадца Александра отделяет 82 гола.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин четвертую игру подряд не набирает очков. А ведь хоккеисту еще нужно побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).