Матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ завершился победой саратовского «Автодора».

14 февраля в Саратове на своей площадке «Автодор» переиграл команду из Белоруссии «Минкс». Матч проходил в рамках второго этапа Единой лиги ВТБ, в которой самарский клуб одерживает третью победу подряд. Об этом сообщает РИА Спорт.

Игра команд завершилась со счетом 78:70. Три раунда из четырех самарцы уверенно держали контроль на площадке. В составе их команды самым результативным игроком стал Никита Михайловский, который за игру набрал 18 очков. Также у гостей паркета больше всех баллов набрал Дакуан Брэйси — 20 очков.

«Автодор» занимает третью позицию в турнирной таблице чемпионата Единой лиги ВТБ, имея 10 побед, а «Минск» расположился на шестой строчке с 1 победой и 26 проигрышами.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что московская команда ЦСКА не смогла сдержать натиск петербургского «Зенита». Армейцы прервали серию побед и допустили первый в сезоне 2022/23 регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ проигрыш.