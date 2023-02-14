Команда краснодарского «Локомотив-Кубань» переиграла столичную команду МБА на их же площадке в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

14 февраля в Москве прошла встреча баскетбольных команд «Локомотив-Кубань»-МБА. Игра завершилась уверенной победой гостей паркета со счетом 89:60. Краснодарская команда не оставила шанса МБА, продемонстрировав плотную игру. В трех из четырех турах краснодарским баскетболистам удалось удержать преимущество перед столичной командой. Об этом сообщает РИА Спорт.

Самым результативным игроком матча стал защитник краснодарского клуба Джейлен Барфорд, который заработал 22 очка за матч. У МБА больше всех очков набрал Даниил Касаткин — 15.

«Локомотив-Кубань» расположился на пятом месте в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, победив в 15 играх, но потерпев 12 поражений. МБА находится на шестой строчке, сделав 13 побед в чемпионате и проиграв столько же матчей.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ завершился победой саратовского «Автодора».