В очередном матче чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» не смог сдержать натиск «Каролины Харрикейнз».

Стоило российскому форварду «Вашингтона» Александру Овечкину на время покинуть команду, как она претерпевает поражение от «Каролины» в матче регулярного чемпионата НХЛ. 15 февраля в Вашингтоне «Каролина» смогла переиграть «Вашингтон» со счетом 3:2. Об этом сообщает РИА Спорт.

В матче отличился у победителей Брент Бернс, который открыл счет на 15-й минуте встречи, также голами отметились Пол Штястны на 23-й минуте и Стефан Нейсен на 32-1 минуте игры. У «Вашингтона» шайбы отправили в ворота «Каролины» Ти Джей Оши на 20-й минуте матча и Джо Снайвли забросил последний гол для команды на 27-й минуте.

Напомним, что российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отсутствовал на льду по семейным обстоятельствам.

Как стало известно РИА Новости со ссылкой на источник близкий к ситуации, хоккеист отправился в Москву, чтобы поддержать своего отца, у которого возникли проблемы со здоровьем.

«Вашингтон» занимает четвертую строчку в рейтинге чемпионата НХЛ. На счету у команды 62 очка и 56 игр, а «Каролина» стала лидером турнира с 78 очками за 58 матчей.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что россиянин, который выступает в роли форварда у команды «Миннесоты Уфйлд» Кирилл Капризов забил свой 30-й гол в ворота соперника в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).