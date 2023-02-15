В СМИ появилась новая информация о состоянии здоровья фигуриста и Олимпийского чемпиона Романа Костомарова. Увы, но она не носит положительный характер.

Как стало известно «Известиям» со ссылкой на источник, трехкратному чемпиону Европы Роману Костомарову резко стало хуже. Сейчас под угрозой из-за фиброза находится его левое легкое. Также в целом состояние организма Костомарова пока не понятно.

Отмечено, что состояние здоровье приобрело отрицательный характер после ампутации верхних конечностей в следствии сепсиса. Сначала была информация о удалении кистей, но потом ее опровергли, сказав, что спортсмену провели операцию на несколько пальцев рук.

Напомним, что Костомаров оказался в реанимации с пневмонией еще 10 января. 7 Февраля из-за сепсиса Костомарову врачи ампутировали обе стопы. 13 февраля операция добралась до его кистей.

Фигуристу 45-лет, Роман Костомаров в танцах на льду выступал в дуэте с Татьяной Навкой. Ледовая пара становилась трехкратными чемпионами Европы и победителями финала Гран-при.

Ранее «Нева спорт» сообщала о подробностях в ситуации с ампутацией верхних конечностей у Костомарова.