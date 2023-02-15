Звездный состав «Пари Сен-Жермен» не помог обыграть команду «Бавария» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2022/23.

14 февраля на стадионе Парижа «Парк де Пренс» состоялась встреча футболистов команды ПСЖ и «Баварии». Игра завершилась победой вторых со счетом 1:0. Об этом сообщает Чемпионат.

Отмечено, что в первом основном времени игры спортсмены не забили ни одного гола в ворота. Но во втором тайме встреча стала чуть активнее. Первый гол записал на свой счет клуб «Бавария» в лице Кингсли Коман, который отправил мяч в ворота ПСЖ на 54-й минуте. Также известно, что Коман раньше играл за французскую команду.

После 70-й минуты ПСЖ активизировались и Килиан Мбаппе смог совершить два гола в ворота «Баварии», но, к сожалению, они были отменены из-за офсайда.

8 марта, но уже в Мюнхене, состоится повторная встреча ПСД и «Баварии».

Ранее «Нева спорт» сообщала, что в другом виде спорта хоккеисты «Вашингтона» потерпели поражение от «Каролины» в регулярном чемпионате НХЛ. На льду отсутствовал российский форвард Овечкин.