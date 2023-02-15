Российский хоккеист команды «Тампа-Бей Лайтинг» Владислав Наместников забил свою пятую шайбу в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

15 февраля в Денвере прошла встреча хоккейных команд «Колорадо Эвеланш» и «Тампа-Бэй Лайтинг». Результатом игры стал счет 4:3 в пользу «Тампы». Об этом сообщает Чемпионат.

Матч запомнится фанатам хоккея великолепным голом россиянина Владислава Наместникова, который в эффектном падении забросил шайбу в ворота «Колорадо», которая еще и стала его пятым голом в нынешнем сезоне НХЛ.

Также голами отметились у «Колорадо» Арттури Лехконен, который забил шайбу в ворота с первой минуты встречи, за ни удвоил преимущество команды Натан Маккиннон на 27-й минуте игры, а последний гол для «Колорадо» оформил Денис Мальгин.

У команды победителей шайбу забил на 34-й минуте Никита Кучеров, на 41-й минуте отличился Энтони Чирелли и Стиве Стемкос, который принес победу «Тампе» в серии буллитов.

Также Владислав Наместников выступал за сборную России в 2017 году на Чемпионате Мира по хоккею.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что в очередном матче чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» не смог сдержать натиск «Каролины Харрикейнз».