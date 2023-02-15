Российский полузащитник команды «Монако» Александр Головин отметился в матче против «Бреста» лучшим голом в чемпионате Франции по футболу.

Болельщики футбола вспомнили игру 1 января «Монако»-«Брест», которая проходила во Франции в рамках матча 17-го тура чемпионата, где российский полузащитник Александр Головин реализовал интересный гол. Старания футболиста оценили болельщики, обозначив этот гол как самый красивый за весь второй месяц зимы. Об этом сообщает пресс-служба команды «Монако».

Напомним, что 1 января «Монако» переиграли «Брест» со счетом 1:0. Головин смог обвести соперника прямо в близи штрафной линии и своим дальним ударом запустил великолепный мяч в ворота соперника.

В чемпионате Франции по футболу Александр Головин имеет пять голов за 22 матча.

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