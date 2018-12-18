В Санкт-Петербурге начался хоккейный матч между СКА и словацким «Слованом». Игра проходит на льду «Ледового дворца» в рамках розыгрыша регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

На данный момент подопечные Ильи Воробьёва занимают вторую строчку турнирной таблицы Западной конференции. Петербургские армейцы провели 36 матчей и набрали 59 очков. СКА одержал пять побед в пяти предыдущих встречах.

Команда соперника провела на три встречи больше, однако имеет в своём активе всего 23 очка. В предыдущих матчах «Слован» потерпел десять поражений подряд.

Перед началом встречи букмекеры определили фаворита: по мнению аналитиков, петербургская команда имеет больше шансов на победу в матче.