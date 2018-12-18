Член совета директоров футбольного клуба «Спартак» Андрей Федун рассказал, какие задачи поставлены перед московской командой на оставшуюся часть сезона.

По словам Федуна, главная задача команды остаётся прежней – одержать победу в чемпионате России.

Напомним, в текущем сезоне «Спартак» принял участие в семнадцати матчах Российской футбольной Премьер-Лиги. На данный момент команда занимает четвёртую строчку турнирной таблицы, имея в своём активе 28 очков. «Спартак» одержал три победы в трёх заключительных матчах первой части сезона. Красно-белые отстают от петербургского «Зенита», возглавляющего таблицу, на шесть очков.

Вторую часть чемпионата «Спартак» начнёт домашним матчем с «Краснодаром». Игра, запланированная на 3 марта 2019 год, пройдет на стадионе «Открытие Арена».