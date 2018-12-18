Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев проведут Новый год в следственном изоляторе, так как суд рассмотрел апелляции на продление ареста и принял решение не изменять меру пресечения. Таким образом, спортсмены останутся в «Бутырке» как минимум до 8 февраля.

Данное решение сразу же вызвало бурную реакцию болельщиков: кто-то считает, что Кокорин и Мамаев провели достаточно времени за решёткой и уже могут отправиться домой, а кто-то, наоборот, уверен в правильности принятых мер.

«Как им весело. Вот тебе и всё осознали», — написала болельщица под видеозаписью с судебного заседания в «Твиттере».

«Хамоватые ребятки. Карьера футболиста топ клуба накрылась медным тазом», — согласился другой пользователь социальной сети.

Ещё один болельщик посоветовал футболистам сэкономить деньги и перестать пользоваться услугами адвокатов. «Парням следует избавиться от адвокатов. Для них всё равно ничего не изменится, только сэкономят», — написал он.

Желание Павла Мамаева отпраздновать Новый год в кругу семьи вызвало возмущение у пользователей соцсетей. «С чего такая радость? ну давайте весь СИЗО по домам праздновать отправим, остальные тоже люди, или только Мамаев? Все ровные, но есть ровнее?», — написал подписчик в «Твиттере».

Более милосердные пользователи пожалели футболистов и призвали отпустить их домой. «Будьте милосердны! Чуваки и так два месяца уже на киче! По большому счёту за большие деяния люди на свободе! Дело в суд, штраф и отбытый срок + условно на год, два. Сидят ведь из-за псевдо справедливого гнева», — высказался болельщик.

«Не понимаю почему они должны находится в СИЗО до февраля, ведь тут уже ясно, что их можно отпустить», — согласился с ним подписчик и добавил к твиту хэштег #КокоринМамаев.

«Единственное, что я могу сказать звучит слишком нецензурно. Слишком. Поэтому, пойду просто поплачу. #КокоринМамаев», — расстроилась фанатка.

Единственное, что я могу сказать звучит слишком нецензурно. Слишком. Поэтому, пойду просто поплачу.#КокоринМамаев — Малышка Ричи (@richi_mur) December 18, 2018

Напомним, Кокорин и Мамаев были задержаны после двух эпизодов, классифицированных следствием как хулиганство: избиение водителя и удар стулом чиновника Минпромторга Дениса Пака в московском кафе. На момент происшествия оба футболиста были пьяны — они отмечали десятилетие своей дружбы.