Норвежская лыжница Тереза Йохауг, возглавляющая общий зачёт Кубка мира, не выступит на многодневке «Тур де Ски».

Как сообщает официальный сайт норвежского телеканала NRK, Йохауг приняла решение пропустить «Тур де Ски», так как её основной целью в нынешнем сезоне является чемпионат мира. Турнир будет проходить в австрийском Зеефельде в период с 20 февраля по 3 марта 2019 года.

Напомним, в стартовавшем Кубке мира норвежская лыжница одержала победу в пяти дистанционных гонках подряд. Она является лидером общего зачёта и опережает свою соотечественницу Ингвильд Флюгстад Остберг на 149 очков.

Йохауг является олимпийской чемпионкой 2010 года: в Ванкувере спортсменка в составе норвежской команды стала обладательницей золотой медали эстафеты. Также лыжница семь раз одерживала победы в гонках на чемпионатах мира. По итогам 2014 и 2016 годов норвежка становилась победительницей общего зачёта Кубка мира.