Российский биатлонист Антон Шипулин подтвердил, что намерен выступить на «Рождественской гонке».

Традиционная «Рождественская гонка» будет проходить 29 декабря 2018 года в немецком Гельзенкирхене на стадионе футбольного клуба «Шальке 04».

Ранее президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв в «Инстаграме» сообщил, что Шипулин и Екатерина Юрлова-Перхт могут принять участие в мероприятии.

Напомним, в текущем сезоне Шипулин ещё ни разу не выходил на старт официальных соревнований. Биатлонист провёл большой отрезок времени без тренировок, поэтому сейчас набирает форму и готовится к предстоящим стартам. Планируется, что он начнёт сезон на «Ижевской винтовке», в рамках которой состоятся Чемпионат России и третий этап Кубка России по биатлону.