В Любляне стартовал волейбольный матч между петербургским «Зенитом» и словенским «АХК Воллей Любляна». Игра проходит в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

В первом туре Лиги чемпионов «Зенит» встречался с французским «Шомоном». Игра проходила в Санкт-Петербурге на площадке «Сибур Арены» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2. «АХК Воллей Любляна» в первом туре потерпел поражение от немецкого «Фридрихсхафена»: встреча проходила на выезде и закончилась со счетом 3:0.

Свой предыдущий матч «Зенит» провёл в Казани, где играл в финале Кубка России. Петербуржцы уступили игрокам из одноимённого казанского клуба и заняли второе место. Для команды из Северной столицы этот финал стал первым в истории. Стоит отметить, что «Зенит» установил рекорд российского волейбола, выйдя в финал Кубка России уже на второй год своего существования.