Главный тренер хоккейного клуба СКА Илья Воробьёв огласил состав команды на матч против «Слована». Игра будет проходить в Санкт-Петербурге в рамках розыгрыша регулярного чемпионата КХЛ.

Место в воротах армейцев займёт Магнус Хелльберг, запасным голкипером станет Игорь Шестёркин.

В составе первого звена на лёд выйдут Виктор Тихонов, Павел Дацюк, Сергей Плотников, Артём Зуб и Антон Белов.

Второе звено: Никита Гусев — Николай Прохоркин — Максим Карпов, Динар Хафизуллин — Патрик Херсли.

Третье звено: Алексей Кручинин — Алексей Бывальцев — Александр Барабанов, Андрей Зубарев — Давид Рунблад.

Четвертое звено: Наиль Якупов — Ярно Коскиранта — Олег Ли, Роман Рукавишников — Михаил Мальцев.

Состав на матч против "Слована". Уже через час начнем!

Вперед, наш СКА! #СКАСЛВ pic.twitter.com/xcBBNsjS2t — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) December 18, 2018

Игра будет проходить на арене «Ледового дворца» и начнётся в 19:30 по московскому времени.