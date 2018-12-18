В Санкт-Петербурге стартовал баскетбольный матч между «Зенитом» и французским АСВЕЛом. Игра проходит на «Сибур Арене» в рамках десятого тура регулярного сезона Кубка Европы.

Петербургский клуб провел девять встреч, в которых одержал четыре победы и потерпел пять поражений. Сине-бело-голубые идут на третьем месте в таблице группы С, дающем путевку в следующий этап Еврокубка. Повержены были «Тюрк Телеком» со счетом 91:80, «Валенсия» со счетом 104:93, «Партизан» со счетом 75:71 и сам «Тренто», который был разгромлен в Италии со счетом 93:60.

«АСВЕЛ» располагается на втором из шести мест в группе С, и уже обеспечил себе путевку в следующий этап. Французский клуб выиграл шесть матчей из девяти.