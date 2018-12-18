На арене «Ледового дворца» Санкт-Петербурга проходит хоккейный матч между местным СКА и словацким «Слованом». Открыть счёт удалось гостям встречи. На 9-й минуте Матуш Сукель отправил шайбу в верхний угол ворот Магнуса Хелльберга.

Однако удержать преимущество гости не смогли: спустя несколько секунд после пропущенного гола СКА сравнял счёт: заброшенной шайбой отметился Наиль Якупов.

На данный момент подопечные Ильи Воробьёва занимают вторую строчку турнирной таблицы Западной конференции. Петербургские армейцы провели 36 матчей и набрали 59 очков. СКА одержал пять побед в пяти предыдущих встречах.

Команда соперника провела на три встречи больше, однако имеет в своём активе всего 23 очка. В предыдущих матчах «Слован» потерпел десять поражений подряд.