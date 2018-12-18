В Санкт-Петербурге завершился первый период хоккейного матча между СКА и «Слованом» из Братиславы. Игра проходит на арене «Ледового дворца» в рамках розыгрыша регулярного чемпионата КХЛ, после стартовой двадцатиминутки счёт 1:1.

Несмотря на то, что хозяева считаются фаворитами встречи, первую шайбу забросили игроки «Слована». На 9-й минуте встречи Матуш Сукель поразил ворота Магнуса Хелльберга, в роли ассистентов выступили Марио Грман и Лукаш Клок.

Однако удержать преимущество надолго гостям не удалось: СКА забросил ответную шайбу уже в следующей атаке. Петербуржцам понадобилось около тридцати секунд, чтобы сравнять счёт. Отличился Наиль Якупов, результативную передачу себе в актив записал Ярно Коскиранта.

Таким образом, команды ушли на перерыв при счёте 1:1. Второй период СКА начнёт в меньшинстве.