В «Ледовом дворце» Санкт-Петербурга завершился второй период хоккейного матча межу СКА и словацким «Слованом». После 40 минут игрового времени армейцы ведут в счёте 3:1.

Несмотря на то, что фаворитом встречи является петербургская команда, открыть счёт удалось игрокам «Слована». На 9-й минуте отличился Матуш Сукель, в роли ассистентов выступили Марио Грман и Лукаш Клок. Сохранить преимущество надолго гости не сумели: армейцам потребовалось всего тридцать секунд, чтобы отыграться. Первую шайбу хозяев забросил Наиль Якупов, получивший передачу от Ярно Коскиранты.

Во втором периоде СКА удалось выйти вперёд: на 24-й минуте заброшенную шайбу себе в актив записал Сергей Плотников.

Красотища! Шикарная комбинация — Дацюк начинает, Тихонов отдает на дальнюю штангу, а там никто не может удержать Плотса. 2:1! #СКАСЛВ pic.twitter.com/x2Cmj0bUu2 — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) December 18, 2018

Менее чем за пять минут до конца периода Николай Прохоркин увеличил преимущество армейцев, отправив в ворота «Слована» третью шайбу.