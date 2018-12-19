Федерация фигурного катания России назвала имя спортсменки, которая заменит Елизавету Туктамышеву на национальном чемпионате в Саранске. Освободившееся место среди восемнадцати участниц займёт московская фигуристка Виктория Васильева.

Спортсменка тренируется в ЦСКА под руководством Сергея Давыдова. В текущем сезоне Васильева принимала участие в двух этапах Кубка России: на первом этапе фигуристка заняла второе место, на четвертом – шестое. Также Виктория выступала на этапе юниорской серии Гран-при в Чехии, где стала третьей.

Напомним, Елизавета Туктамышева не сможет выступить на чемпионате России, так как за неделю до соревнований был госпитализирована с воспалением лёгких.

Турнир будет проходить в период с 19 по 23 декабря, представительницы женского одиночного катания выйдут на лёд с короткими программами 21 декабря. Ранее Nevasport публиковал полное расписание соревнований.