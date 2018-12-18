Шведский нападающий Златан Ибрагимович подписал новый контракт с клубом «Лос-Анджелес Гэлакси», который выступает в Профессиональной футбольной лиге Америки (МЛС).

Информацию об этом предоставила пресс-служба команды. 37-летний футболист не будет переходить в другой клуб и продолжит защищать цвета «Лос-Анджелеса» в 2019 году.

В сообщении пресс-службы говорится, что «Лос-Анджелес» рад заключить со Златаном новый контракт, так как игрок является очень важной частью команды.

Напомним, Ибрагимович присоединился к американской команде в марте 2018 года. В минувшем сезоне он принял участие в 27 матчах в рамках МЛС и стал автором 22 забитых мячей. Предполагалось, что швед продолжит карьеру в итальянском «Милане», но трансфер не состоялся.