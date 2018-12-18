Тренер российской фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер прибыл в Саранск, чтобы сопровождать свою воспитанницу на национальном чемпионате.

Орсер прилетел в Россию во вторник, 18 декабря. Примечательно, что в этот день тренер отмечал свой день рождения.

Напомним, Орсер принял решение сопровождать фигуристку на чемпионат России после того, как его подопечный Юдзуру Ханю снялся с национального чемпионата Японии: ранее предполагалось, что Орсер поедет на соревнования с японцем. Напомним, Ханю не сможет выступить на турнире из-за травмы ноги, которую получил во время этапа Гран-при в России.

Медведева также прибыла в столицу Мордовии: она оказалась первой из фигуристок, приехавшей на соревнования. Чемпионат России будет проходить в период с 19 по 23 декабря.