Петербургский СКА забросил четвёртую шайбу в ворота словацкого «Слована». Игра проходит в «Ледовом дворце» Санкт-Петербурга в рамках розыгрыша регулярного чемпионата КХЛ. В середине третьего периода армейцы довели счёт до разгромного – 4:1.

Четвёртую шайбу петербуржцев забросил Никита Гусев, получивший передачу от Николая Прохоркина. Игроки СКА реализовали большинство, команде потребовалось на это всего 13 секунд.

Напомним, единственную шайбу в составе гостей забросил Матуш Сукель, в роли ассистентов выступили Марио Грман и Лукаш Клок.

В составе СКА отличлись Наиль Якупов, сравнявший счёт, а также Николай Прохоркин и Сергей Плотников.