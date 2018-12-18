Петербургский СКА нанёс одиннадцатое подряд поражение словацкому «Словану». Игра проходила в «Ледовом дворце» Санкт-Петербурга и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 4:1.

Единственный гол в составе гостей забил Матуш Сукел: на 9-й минуте он поразил ворота Магнуса Хелльберга, в роли ассистентов выступили Марио Грман и Лукаш Клок. Однако сохранить преимущество в счёте гости не смогли: СКА отыгрался всего через тридцать секунд, шайбу забросил Наиль Якупов.

Команды ушли на перерыв при счёте 1:1, но во втором периоде армейцам удалось выйти вперёд. Гол на свой счёт записал Николай Прохоркин, затем отметился Сергей Плотников.

В третьем периоде Никита Гусев, получивший пас от отличившегося ранее Прохоркина, довёл счёт до разгромного, реализовав большинство.