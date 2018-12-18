Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала о том, как её воспитанницы разучивают четверные прыжки.

Тутберидзе призналась, что идея учить девушек четверным пришла к ней на тренировках, так как в юниорском возрасте девочки обычно выступают сильнее мальчиков. Юниорки показывают более стабильные и качественные прыжки, поэтому Тутберидзе решила попробовать добавить в их программы четверные.

Тренер пояснила, что, несмотря на успешное выполнение элементов её подопечными, она всегда боится, что прыжки приведут к травмам спортсменок. Тутберидзе переживает за это не только во время тренировок, но и на соревнованиях. Когда фигуристки разучивают элементы, тренерский штаб ограничивает количество попыток, чтобы не нанести вред здоровью спортсменок.

Напомним, в группе Тутберидзе тренируются олимпийская чемпионка Алина Загитова, победительница юниорского финала Гран-при Алёна Косторная и две юниорки, исполняющие четверные прыжки: Александра Трусова и Анна Щербакова.