В Санкт-Петербурге завершился баскетбольный матч между «Зенитом» и французским АСВЕЛом. Игра проходила на «Сибур Арене» в рамках десятого тура регулярного сезона Кубка Европы и закончилась победой гостей в овертайме.

Подопечные Василия Карасёва уверенно начали матч и выиграли первую четверть со счётом 27:21. По итогам второй десятиминутки «Зенит» лидировал с преимуществом в 9 очков – 47:38.

Однако во второй половине встречи баскетболисты АСВЕЛа показали более уверенную игру, третий отрезок закончился вничью со счётом 57:57. В заключительной части основного игрового времени победителя выявить не удалось, команды ушли с паркета при счёте 74:74.

В ходе дополнительной пятиминутки более успешным оказался АСВЕЛ, игра закончилась со счётом 84:81.