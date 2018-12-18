В Любляне завершился волейбольный матч между петербургским «Зенитом» и словенским «АХК Воллей Любляна». Игра проходила в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов и закончилась победой гостей в пяти сетах со счётом 2:3 (19:25, 21:25, 25:19, 25:21, 14:16).

Петербуржцы уверенно начали встречу и повели в счёте после первого сета. Второй игровой отрезок также остался за петербуржцами, однако поставить точку в третьей партии «Зениту» не удалось – «Любляна» выиграла сет и сделала счёт 2:1.

В четвёртой партии сильнее вновь оказались волейболисты хозяев: они смогли сравнять счёт и перевести встречу в пятый сет.

Решающий игровой отрезок прошёл в упорной борьбе, в результате которой петербуржцам всё же удалось одержать верх.